Уничтожение блиндажа ВСУ под Авдеевкой FPV-дроном попало на видео

Фото: МО РФ

Telegram-канал Kotsnews опубликовал видео уничтожения блиндажа ВСУ под Авдеевкой. Украинское укрепление было поражено с помощью FPV-дрона.

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео сражения за позицию в окрестностях Дубово-Василевки под Артемовском. На кадрах видно, как украинские танки и боевые машины пехоты расстреливали в упор траншею ВС РФ, однако российским военным удалось подбить технику ВСУ.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения отрядов ВСУ на Купянском направлении с помощью расчетов системы залпового огня «Торнадо-С». На видео показан процесс запуска ракет.

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский 18 июля сообщил, что российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на Купянском направлении. В атаках с воздуха участвовали штурмовики Су-25 и вертолеты Ка-52, Ми-28.

Он рассказал, что в районе Староверовки по противнику отработали системы залпового огня «Торнадо-С». Кроме того, российская артиллерия вскрыла и поразила диверсионно-разведывательную группу из состава 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. У Берестового и Стельмаховки артиллеристы сорвали три попытки украинских военных провести ротацию.