Умер последний глава Совета министров СССР На 93-м году жизни умер последний глава Совета министров СССР Иван Силаев

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев, 1990 год

На 93-м году жизни умер последний глава Совета министров СССР Иван Силаев, сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации. Силаев в 1975 году получил медаль «Герой социалистического труда».

8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» в 1970–1974 гг. Иван Степанович Силаев, — говорится в сообщении.

В 1981 году Силаева избрали членом ЦК КПСС. В 1986 году он возглавлял комиссию по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.15 июня 1990 года он стал председателем Совета министров РСФСР, в июле того же года его освободили от должности. Первый президент России Борис Ельцин назначил Силаева летом 1991 года главой правительства, однако в сентября он покинул пост по собственному желанию.

3 января стало известно, что последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер на своей даче в Московской области. Ему было 80 лет. 5 января состоялись прощание и похороны Хасбулатова в Чечне. На церемонии присутствовали не только коллеги, близкие и родственники усопшего, но и люди, которые с ним не были лично знакомы, поскольку экс-политик и его семья пользуются большим авторитетом в республике.

12 января на 96-м году жизни умер один из последних советских руководителей Рафик Нишанов. Он был первым секретарем ЦК компартии Узбекистана, заместителем председателя президиума Верховного совета СССР и советником президента СССР Михаила Горбачева. Причины его смерти неизвестны.