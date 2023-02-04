Умер известный охотник за нацистами В США умер охотник за нацистами Аллан Райан, выславший в СССР «Черного Федора»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В США в возрасте 77 лет скончался охотник за нацистами Аллан А. Райан, пишет The Washington Post. Согласно публикации, во время Второй мировой войны, Райан был директором подразделения Минюстиции, в задачи которого входило выслеживание и депортация любого, кто помогал нацистам после Второй мировой войны.

В 1986 году уроженец Джанкоя Федоренко, известный также как Черный Федор, был экстрадирован из США в СССР и за свои преступления предстал перед судом на открытом процессе, состоявшемся в Симферополе. Через девять дней его приговорили к расстрелу. Он был казнен через год в возрасте 79 лет.

Всего Райан выиграл в суде более 25 дел. Он умер в своем доме в Норвелле, штат Массачусетс, от сердечного приступа. Его дочь Элизабет Райан рассказала газете, что ее отец привил детям «очень острое чувство справедливости и несправедливости».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила последние санкции Канады против российских журналистов и артистов с действиями нацистской Германии. По ее словам, такими же методами Третий рейх пытался уничтожить «негерманский дух».

Кроме того, Минэкономики Украины сообщило о рекордном падении ВВП по итогам 2022 года. Оно оценивается на уровне 30,4%. Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что в 2022 году экономика республики понесла наибольшие убытки за все годы независимости.