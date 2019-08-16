https://static.news.ru/photo/4785c7b6-c054-11e9-af89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Производитель подсолнечного масла, которым в Ульяновской области отравились семь человек, изготавливал его для семьи и друзей.

Масло произвёл не фермер и не производитель. Это пенсионер, у которого есть маслобойка. Он это масло делал только для своей семьи и для знакомых, — сообщила ТАСС заместитель министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Наталья Снежинская.

По её словам, среди отравившихся — дочь пожилого мужчины, её муж, а также их родственники и приятели.

Снежинская также заявила, что масло не обнаружено в магазинах Тереньгульского района Ульяновской области, писал News.ru. Поручение проверить сельские точки продажи дал губернатор региона Сергей Морозов.

В результате употребления ядовитого подсолнечного масла скончались два человека. Всего были госпитализированы семь человек, в том числе двое детей. В крови всех госпитализированных нашли кумарин. Это вещество входит в основу ядов для крыс и прочих грызунов, а также используется для производства парфюмерии и мыла.