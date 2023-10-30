Врачи ВСУ не справляются с потоком раненых: новости СВО к вечеру 30 октября Экс-премьер Украины Азаров заявил о нехватке врачей и медикаментов в ВСУ

Фото: МО Украины

Медики Вооруженных сил Украины не справляются с большим наплывом раненых, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, врачи испытывают высокую нагрузку и нехватку медикаментов. Он назвал сложившуюся в госпиталях картину безрадостной.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 30 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия несет большие потери под Донецком

Подразделения Вооруженных сил России поразили пехоту и технику 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ, заявили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в ходе боев противник потерял до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронированные машины, а также три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две американские артиллерийские системы М777.

На Купянском направлении были отражены девять атак украинских вооруженных сил. Командование ВСУ бросило в бой штурмовые группы 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад. Потери противника составили до 90 солдат. В ходе столкновений украинцы потеряли по меньшей мере два танка.

В Минобороны РФ подчеркнули, что на Запорожском направлении российским солдатам удалось подбить немецкий танк Leopard, переданный Киеву западными партнерами. Также была уничтожена польская артиллерийская установка Krab.

Украинские ВВС лишились авиационных средств поражения в результате удара российских вооруженных сил по военному объекту в Черкасской области. Также были поражены пункты управления 43-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Что эксперты говорят о ситуации в Авдеевке

Исходя из текущей обстановки, российские войска могут взять Авдеевку быстрее, чем Артемовск, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, населенный пункт перейдет под контроль ВС РФ до конца текущего года. При этом он подчеркнул, что украинская армия не сдаст город без боя, так как Авдеевка является самым мощным укрепрайоном ВСУ и позволяет наносить удары по Донецку.

Вместе с тем Дандыкин отметил, что украинское командование не намерено повторять ошибок, совершенных во время сражения за Бахмут. В настоящее время украинская армия перебрасывает резервы в город, отправляя бойцов с Купянского и Запорожского направлений. По мнению эксперта, таким решением Киев «продлевает свою агонию».

Фото: МО Украины

Российские ПВО отразили атаку британских ракет Storm Shadow

Системы противовоздушной обороны ВС РФ отразили атаку ВСУ на объекты, расположенные в Крыму. По данным Минобороны России, Киев попытался атаковать их с помощью британских ракет Storm Shadow. Всего было сбито восемь крылатых ракет.

Согласно статистике российского оборонного ведомства, за последние 12 часов украинцы лишились 39 дронов. Также были перехвачены снаряды, выпущенные из американской РСЗО HIMARS.

Уровень подготовки солдат ВСУ упал

Неудачи Вооруженных сил Украины на линиях соприкосновения связаны с низким качеством подготовки личного состава, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, значительная часть солдат украинской армии — это раненые и больные бойцы. Военнослужащие запаса не могут качественно выполнять поставленные задачи в силу отсутствия должной подготовки.

Критическое состояние вооружения также является одним из факторов провалов ВСУ, считает Матвийчук. Он отметил, что в ходе контрнаступления армии Украины удалось добиться лишь временных успехов и прорваться на расстояние, не превышающее трех километров. В конечном счете контрнаступление «ничего не принесло Украине», отметил он.

В свою очередь директор Музея войск ПВО и отставной офицер Юрий Кнутов считает, что в скором времени у Киева не останется резервов. По его словам, мобилизационный потенциал Украины может иссякнуть в течение года, что позволит российским войскам добиться успеха даже в том случае, если они будут оставаться на позициях.

Танкисты ВСУ пересаживаются с «Леопардов» на Т-72

Командование армии Украины вынуждено возвращать в строй старые советские танки, утверждает обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс. По его словам, страны Запада отказались поставлять Киеву новую военную технику. Вместо этого они помогают Киеву модернизировать уже имеющиеся танки и платят чешской фирме CSG Defense за замену двигателей и части электроники. «Новые» танки получили обозначение Т-72ЕА.

Такое решение западных партнеров Украины связано с большими потерями бронетехники, считает обозреватель. За последние несколько дней ВСУ остались без трех немецких танков Leopard. По мнению Экса, это стало самой тяжелой потерей украинской армии с начала специальной военной операции ВС РФ.

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