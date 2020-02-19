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Некоторые клетки кожи проявляют нейроподобную активность схожую с наблюдаемой в мозге. Это выяснили учёные из Рокфеллерского университета в США.

Различные клетки кожи взаимодействуют друг с другом. Например, кератиноциты образуют тесные связи с меланоцитами. Первые клетки необходимы для защиты организма от воздействия окружающей среды, они составляют эпидермис, вторые — производят меланин, который поглощает ультрафиолетовое излучение.

Кератиноциты выделяют молекулы эндотелин и ацетилхолин, которые необходимы качестве переходных процессов в дендритных структурах меланоцитов. Такой тип межклеточной коммуникации является отличительным признаком нервной системы, сообщает Science Alert.

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