https://static.news.ru/photo/231583ba-5084-11ea-82dc-fa163e074e61_660.jpg Артём Муратов Фото: Артем Муратов/vk.com

Ведущий шоу «Студия СОЮЗ» Артём Муратов снова стал отцом. Супруга подарила ему долгожданную дочь, которую назвали Александрой. Появление малышки в семье было запланированным. Кроме неё пара воспитывает сына.

Работаем, воспитываем сына и радуемся нашей малышке Александре, благодаря которой мы счастливы ещё больше и благодаря которой периодически проводим бессонные ночи, — рассказал Муратов StarHit.

По его словам, с ребёнком помогают бабушки и дедушки. Правда, сам новоявленный отец не может уделять много внимания семье. Его плотный рабочий график не даёт возможности целые дни проводить с близкими, и домой Артём возвращается только ближе к ночи.

В такой период вижу их обычно в спящем режиме. Уезжаю — спят, приезжаю — спят. Поэтому когда съёмки проходят, пытаюсь отключиться от всего, кроме семьи, — рассказал шоумен.

В этом сезоне «Студии СОЮЗ» Муратов обещает зрителям новые творческие эксперименты, в шоу будут приходить модные гости и публику по ту сторону экрана будет ждать «что-то свеженькое».

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