«У таких семей надо учиться»: в ГД поддержали доплаты за долгий брак Депутат Госдумы Буцкая поддержала доплаты россиянам за продолжительный брак

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Выплаты за более 20 лет пребывания в браке можно назначать уже сейчас без всякого федерального закона, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Она напомнила, что ко Дню семьи, любви и верности существует медаль «За любовь и верность», которая на региональном уровне вручается вместе с денежным поощрением. По словам депутата, в России не так много супругов, которые прожили вместе 25, 30, 35 или 50 лет. Парламентарий считает важным определиться с тем количеством лет, за которое полагается награда.

Я считаю, что на уровне каждого региона можно уже сейчас, не дожидаясь федерального закона, такое решение принимать. Другое дело, что надо определиться с тем количеством лет, за которое мы награждаем. Не столько исходить из того, что выплаты раз в 5-10 лет, а определить некую черту, прожив которую выдается награда. Очень важно награждать такие семьи, выделять средства, рассказывать о них в СМИ, давать возможность делиться своими секретами семейного счастья. У таких семей надо учиться, — отметила Буцкая

Она считает, что сумма выплат зависит от того, какие показатели будут учитываться.

Сколько лет прожили вместе, на мужу и жену отдельно или на семью вместе. Там очень много нюансов. В этой награде важно все: и сама награда, поощрение, как она вручается и как об этом говорить. Надо подходить комплексно, потому что это очень важно, — добавила Буцкая.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР работают над законопроектом, предусматривающим выплаты для супружеских пар за продолжительность брака после 20 лет пребывания в нем. Заместитель руководитель фракции Ярослав Нилов напомнил, что в ряде регионов уже действуют различные меры поддержки подобных пар.Он рассказал, что его фракция предлагает выплачивать по 20 тысяч рублей каждому супругу после 20 лет супружеской жизни. Подобные выплаты предполагается производить каждые пять лет.