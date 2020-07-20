Turkish Airlines возвращает авиасообщение с Россией

https://static.news.ru/photo/90aa9df4-c9a4-11ea-80f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила о возобновлении прямого авиасообщения с Россией. Самолёты перевозчика будут летать в шесть городов страны.

Первые лайнеры компании прибудут в Москву 20 июля, они будут совершать семь рейсов в день. С 1 августа число полётов увеличится до 14, следует из данных на сайте авиаперевозчика.

С 22 июля в Турцию можно будет улететь из Санкт-Петербурга (5 полётов в неделю), с 27 июля — из Краснодара (3 полёта в неделю). С 3 августа начинается авиасообщение с Сочи и Казанью (по 3 рейса в неделю), а также с Ростовом-на-Дону (4 рейса в неделю).

15 июля турецкий Минтранс сообщил, что РФ и Турция договорились возобновить авиасообщение с 15 июля, однако эту информацию пока не подтвердили российские власти.

РФ приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Ранее, как писал NEWS.ru, в АТОР сообщили, что уже восемь стран готовы принять россиян. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. В свою очередь Россия отменила обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих из-за рубежа. Прибывающим пассажирам с 15 июля достаточно иметь при себе документ с отрицательным тестом на COVID-19.