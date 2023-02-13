«Трусость, низость»: Хаматова об отказе «Современника» от Ахеджаковой Хаматова назвала трусостью отказ «Современника» от спектаклей Ахеджаковой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Российская актриса Чулпан Хаматова назвала трусостью отстранение от работы в театре «Современник» артистки Лии Ахеджаковой. В своем обращении, опубликованном изданием «Спектр.Пресс», Хаматова отметила, что Ахеджакова олицетворяет собой «Современник», без нее даже не факт, что есть театр.

Гениальную русскую актрису Лию Ахеджакову оставили без работы в театре «Современник», в котором она проработала больше 45 лет. Этот театр для меня ассоциируется с Лией Ахеджаковой, Лия Ахеджакова была причиной, почему я пришла работать в этот театр, почему я любила театр «Современник». <...> Cлучилось безобразие, случилась трусость, случилась низость, случился какой-то отвратительный прогиб, — сказала Хаматова.

Она заверила, что любовь к Ахеджаковой, несмотря на случившееся, всенародна.

О том, что лишилась последней роли в театре «Современник» из-за распоряжения департамента культуры Москвы, Ахеджакова сообщила 8 февраля. Она обратилась к члену СПЧ Еве Меркачевой, чтобы та выяснила, кто именно настоял на исключении актрисы.

Председатель московской городской организации Российского профсоюза работников культуры Лидия Фомина заявила, что решение руководства театра «Современник» о снятии с репертуара спектаклей с участием Ахеджаковой не означает увольнения актрисы, она продолжает получать заработную плату.