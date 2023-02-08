«Сижу и плачу»: Ахеджакова об исчезновении из репертуара «Современника» Департамент культуры Москвы потребовал убрать Ахеджакову из репертуара «Современника»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова лишилась последней роли в театре «Современник» из-за распоряжения департамента культуры Москвы, сообщает «Подъем». По данным издания, о том, что ее не пригласят на сцену театра, артистке сообщил директор учреждения.

Приказ есть, уже заменены эти спектакли [«Игра в джин»]. Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я всё понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя, — говорит Ахеджакова.

Актриса обратилась к правозащитнице, члену СПЧ Еве Меркачевой, чтобы она узнала, кто стоит за решением убрать со службы в театре.

Я попросила Еву Меркачеву как члена Совета при президенте по правам человека, чтобы она спросила департамент культуры, до какой степени это их идея? Или это попросил директор? Кто автор этой идеи убрать меня на почти 50-м году служения «Современнику», убрать со сцены этого замечательного театра, которого я недостойна? — возмущается актриса.

Ранее экс-депутат Госдумы Роман Худяков призвал наказать чиновников, которые допустили выступление актрисы Лии Ахеджаковой в России после того, как она критиковала СВО. Также общественный деятель призвал изъять оставшееся в стране имущество уехавших за рубеж артистов и перепродать его, а вырученные средства направить на помощь Вооруженным силам.