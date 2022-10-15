Теракт произошел на полигоне в Белгородской области МО РФ: два гражданина страны СНГ совершили теракт на полигоне в Белгородской области

Фото: Kalashnikov Media/Russian Look/Global Look Press

В Белгородской области 11 человек погибли в результате теракта, совершенного на полигоне Западного военного округа. Еще 15 человек пострадали. Им оказывают медицинскую помощь. Нападение совершили двое граждан СНГ, они уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны России.

15 октября с. г. на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт, — говорится в сообщении министерства.

По имеющимся данным, инцидент произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, пожелавшими принять участие в спецоперации на Украине. Злоумышленники открыли огонь по личному составу подразделения. В результате смертельные ранения получили 11 человек, еще 15 с ранениями средней тяжести госпитализированы.

Ответным огнем нападавшие были уничтожены, на месте происшествия работают правоохранительные органы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о задержании диверсантов, планировавших теракт на «Турецком потоке». По словам представителя Кремля, несколько человек были арестованы.

Также сотрудники УФСБ по Свердловской области предотвратили теракт в административном здании Нижнего Тагила. Пытавшийся совершить теракт 59-летний мужчина арестован. Отмечается, что он прибыл в Россию с Украины в 2014 году.