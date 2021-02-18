Теплолюбивые микробы с Камчатки переработают отходы

https://static.news.ru/photo/159f2a86-08e6-11eb-a430-fa163e074e61_660.jpg Морские ежи и звёзды на берегу Фото: Василий Яблоков / Greenpeace

Расшифровку генома термофильной бактерии Caldanaerobacter sp. 1523vc провели учёные НИЦ "Курчатовский институт". Она была обнаружена в природном горячем ключе на Камчатке.

Как сообщают "Известия", обнаружившая бактерию экспедиция проводилась в сентябре 2005 года учёными из Института микробиологии им. Виноградова. В источник были помещены ёмкости с разными полимерными субстратами. Микроорганизм первоначально был выделен на льняном материале, а в дальнейшем культивирован на целлюлозе. В лабораторных условиях бактерию идентифицировали как представителя рода Caldanaerobacter.

Специалисты отмечают, что изучение термофильных организмов даёт не только фундаментальные, но и прикладные результаты. В частности, учёные могут найти источник термостабильных ферментов, организмы, способные эффективно перерабатывать сырьё и превращать его в нужные для людей продукты.

Обнаруженные микроорганизмы проживают в источнике, температура которого достигает 70 градусов. В ходе исследований у бактерии выделили уникальные гены, кодирующие ферменты углеводного обмена и позволяющие расщеплять целлюлозу и полимеры.

По словам специалистов. на основе этих ферментов можно производить новые моющие средства, расщеплять древесину и растительную биомассу для получения топлива. Также возможно чистить стоки от токсичных металлов и радионуклидов, получать биогаз, использовать в сельском хозяйстве, текстильной, пищевой, бумажной и фармацевтической промышленности.

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