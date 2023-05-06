«112»: сыну Захара Прилепина поступали угрозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что сыну писателя Захара Прилепина поступали угрозы. По информации канала, звонившие злоумышленники советовали ему готовиться к «Гааге».

Голоса из телефонной трубки, как утверждает канал, заявили, что знают все адреса его родных, и велели ждать неприятностей. Подобные звонки Глебу Прилепину поступали примерно полтора месяца назад, отмечает «112».

По версии следствия, 6 мая в районе 11 часов утра в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области сдетонировало взрывное устройство в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель. Прилепин получил ранение, водитель скончался на месте. В настоящее время писатель находится в больнице.

Ранее представитель МВД Ирина Волк заявила, что подозреваемый в причастности к взрыву машины российского писателя Захара Прилепина ранее был судим. По ее словам, мужчину 1993 года рождения задержали недалеко от лесного массива.

Организация «Атеш», которая позиционирует себя как «военное движение украинцев и крымских татар», взяла на себя ответственность за организацию покушения на Прилепина. В Telegram-канале сообщества сказано, что за публицистом охотились с января 2023 года по пришедшему им заказу.