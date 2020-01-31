https://static.news.ru/photo/404aaa62-443d-11ea-b5a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев рассказал, что священники в Москве будут еженедельно служить молебен о спасении от эпидемии коронавируса.

Еженедельно, пока ситуация не выправится, по воскресеньям после китайской литургии, в 9:15, будет совершаться «молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной язвы и молебен о здравии рабов Божиих в земле Китайстей сущих», — заявил Зуев.

Он подчеркнул, что молебен не является «панацеей или магией». По его словам, совершение молельных пений является традицией Православной церкви, в том числе во время различных эпидемий. Зуев напомнил, что в 2009 году Воронежская метрополия проводила молебны по случаю эпидемии гриппа.

С точки зрения православного вероучения смерть, болезнь и страдания являются следствием человеческого греха, — отметил Зуев, передаёт РИА Новости.

Молебны будут проходить в Патриаршем подворье в Москве и в храме Святителя Николая в Голутвине.

Как писал NEWS.ru, Россия разработала план по борьбе с коронавирусом. Он одобрен оперативным штабом правительства.

В России 31 января зафиксировано два случая заболевания коронавирусом. Инфицированными оказались граждане Китая в Забайкалье и Тюменской области.

Всего в настоящий момент в Китае число заражённых достигло десяти тысяч человек, более 200 погибли.