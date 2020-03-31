https://static.news.ru/photo/872a5b12-7345-11ea-bda3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Ни один из судей Конституционного суда Российской Федерации не выразил особого мнения по заключению о поправках в основной закон страны.

Из регламента КС РФ следует, что текст особого мнения должен быть предоставлен не позднее 14 дней со дня провозглашения или принятия. Такой порядок используется при разрешении дела без проведения слушания. При этом текст особого мнения, если его выразил кто-либо из судейского состава, размещается в справочных правовых системах и в базе данных информационной системы Конституционного суда.

К 31 марта срок предоставления особого мнения истёк, но ни одной подобной публикации не было, передаёт «Интерфакс».

16 марта КС РФ признал соответствующим Конституции страны закон о внесении в неё поправок и в части содержания, и в части процедуры принятия. Заключение было опубликовано на сайте КС РФ в тот же день.

Вопрос рассматривался, как следует из заключения, председателем суда Валерием Зорькиным и 13 судьями. В заседании не принимал участие только судья Константин Арановский. По данным источника агентства, он в тот момент находился на больничном. При этом судья-докладчик для дачи заключения не назначался.

Как писал NEWS.ru, голосование по поправкам в Конституцию России может состояться 27 мая или 3 июня. Более точно дата плебисцита будет определена исходя из обстановки с пандемией коронавируса.