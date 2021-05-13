Суд отменил 140 штрафов «Радио Свобода» за отсутствие маркировки иноагента

https://static.news.ru/photo/c1ba5ec4-b405-11eb-b8a9-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Тверской суд Москвы отменил решения о 140 штрафах для «Радио Свобода» и её руководителя Андрея Шарыя за отсутствие маркировки о статусе СМИ-иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Причиной отмены стало нарушение подсудности: протоколы должен был рассматривать Тверской суд, а не мировой судья Тверского района столицы.

В итоге отменены 68 штрафов в отношении радиостанции и 72 штрафа его руководителю. Протоколы будут направлены в Тверской суд на новое рассмотрение. При этом 117 штрафов на общую сумму в 28,8 млн рублей суд оставил в силе.

Штрафы на 79,2 млн рублей были назначены в апреле. Тогда по представлению Роскомнадзора суд рассмотрел 288 протоколов.

Ранее социальную сеть TikTok оштрафовали на 2,6 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.