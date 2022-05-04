Суд арестовал активы «дочек» Google по иску от НТВ

Фото Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы постановил наложить арест на денежные средства ООО «Гугл», а также на всё движимое и недвижимое имущество компании на сумму в 500 млн рублей по иску телекомпании НТВ касательно восстановления доступа к YouTube-каналу, передаёт «Интерфакс». Ответчиком кроме ООО «Гугл», исходя из данных по иску, является американская компания Google LLC и ирландская Google Ireland Limited. Третье лицо вовлечённое в судебные тяжбы — Роскомнадзор.

Заявление акционерного общества «Телекомпания НТВ» о принятии обеспечительных мер удовлетворить, — говорится в заявлении от 29 апреля.

Следующее заседание суда назначено на 24 мая.

Ранее аналогичный иск против ООО «Гугл» последовал от «ГПМ Развлекательное телевидение». Суд заморозил 500 млн по иску, в котором компания потребовала обязать Google восстановить полный доступ к своему аккаунту на YouTube и обеспечить показ контента.

В апреле компанию Google оштрафовали на сумму более семи миллиардов рублей за неудаление ряда запрещённых материалов на своих платформах, в которых были призывы к совершению терактов и диверсий на территории России. Отмечается, что с 24 февраля ведомство удалило более 85 тыс. фейковых материалов о проведении специальной военной операции на Украине.