Google оштрафовали на 7 млрд рублей за неудаление запрещённого контента

Американскую компания Google оштрафовали на сумму более семи миллиардов рублей за неудаление ряда запрещённых материалов на своих платформах, в которых были призывы к совершению терактов и диверсий на территории России, об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, передаёт агентство ПРАЙМ. Отдельно он отметил, что с 24 февраля ведомство удалило более 85 тыс. фейковых материалов о проведении специальной военной операции на Украине.

Штрафы на более чем 7 млрд рублей применены к Google за неудаление противоправного контента, — сообщил замглавы Роскомнадзора.

21 апреля стало известно, что Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за распространение недостоверных данных о погибших в ходе спецоперации на Украине. Поводом для этого стало распространение YouTube-видеороликов со сведениями о потерях Вооружённых сил РФ и жертвах среди мирного населения.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на видеохостинге YouTube. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ. Роскомнадзор также потребовал пояснить причины введения ограничительных мер. Отмечается, что с апреля 2020 года было выявлено более 60 случаев введения ограничительных мер в отношении российских каналов на YouTube.