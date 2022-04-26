Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах российской «дочки» Google На счетах ООО «Гугл» арестовали 500 миллионов рублей по иску структуры «Газпром-медиа»

Фото Christoph Hardt/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства в размере 500 млн рублей на счетах российского подразделения Google — ООО «Гугл», пишет РИА Новости. Данная сумма заморожена в связи с иском «ГПМ Развлекательное телевидение», входящей в «Газпром-медиа», в котором она требует обязать Google восстановить полный доступ к своему аккаунту на YouTube и обеспечить показ контента. Также истцом заявлено требование о взыскании неустойки в случае неисполнения будущего судебного акта.

Оценив разумность и обоснованность требований истца о принятии обеспечительных мер, <...> суд считает возможным удовлетворить заявление истца о принятии обеспечительных мер в виде ареста на денежные средства, — говорится в определении суда.

Ответчиками, кроме ООО «Гугл», указаны головная американская Google LLC, а также ирландские Google Ireland Limited и Google Commerce Limited.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что компанию Google оштрафовали на сумму более семи миллиардов рублей за неудаление ряда запрещённых материалов на своих платформах, в которых были призывы к совершению терактов и диверсий на территории России. Отдельно он отметил, что с 24 февраля ведомство удалило более 85 тыс. фейковых материалов о проведении специальной военной операции на Украине.