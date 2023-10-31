Су-57 получил уникальную крылатую ракету: зачем нужна, поможет ли на СВО Истребитель Су-57 получил новую крылатую ракету большой дальности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для российского истребителя Су-57 была создана крылатая ракета большой дальности (КРБД) внутрифюзеляжного размещения, сообщил источник РИА Новости. Что известно о новом вооружении самолета?

Как удалось разработать новую КРБД

По словам собеседника агентства, снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки.

«Для Су-57 разработана новейшая крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160», — рассказал источник.

Отмечается, что к крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относится вооружение, которое способно поразить цель на расстоянии 600 и более километров. В дальней авиации ВКС крылатые ракеты имеют дальность от 1000 до 6500 километров.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС во время вылета на пуск крылатой ракеты

Почему в США Су-57 называют лучшим истребителем в мире

Авторы американского журнала Military Watch Magazine назвали российский истребитель Су-57 лучшим в мире на фоне аналогов. Его превосходство заключается не только в высокой дальности стрельбы, но и в различном арсенале дальнобойных ракет.

В издании подчеркнули, что основу вооружения Су-57 составляют гиперзвуковые ракеты «воздух — воздух» Р-77М и Р-37М сверхбольшой дальности. Например, дальность поражения Р-37М — 400 километров, что позволяет российскому истребителю наносить удары на расстоянии минимум вдвое большем, чем американские F-22, F-35.

Также Су-57 может наносить загоризонтные удары по предполагаемому противнику, поскольку в его арсенале есть ракета Х-59МК2, которая предназначена для нейтрализации радиолокационных объектов и систем ПВО противника.

Что говорят военные эксперты про Су-57

По мнению заслуженного пилота РФ Юрия Сытника, Су-57 превосходит американские F-22 и F-35, потому что у российской машины установлено лучшее в мире оборудование и отличное вооружение.

«Су-57 — истребитель чисто пятого поколения, а не 4++. Как самолет он вполне обыкновенный, хотя обладает малозаметностью, хорошим радаром и отличными характеристиками. Главное в истребителе — его вооружение, оборудование. На Су-57, предположу, стоит уникальное, лучшее в мире оборудование, позволяющее раньше вероятного противника обнаружить его самолет, прицелиться, выпустить ракету, уничтожить врага, не входя в зону поражения. Да, таких технологий за рубежом еще нет», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» и заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил NEWS.ru, что на данный момент рано говорить о том, что Су-57 является лучшим истребителем в мире, но его можно сравнить с американскими F-22 Raptor и F-35.

«Но Су-57 можно сравнить с американскими F-22 Raptor и F-35 или с китайскими J-20. Хотя последний в этом списке с натяжкой. Китайцы говорят, что это пятое поколение. Но они понимают, что летает J-20 на наших двигателях, которые стоят у нас на самолетах поколения 4+ и 4++. Поэтому есть большая разница в подходах к самолетам. И к тому, что же можно назвать пятым поколением», — объяснил эксперт.

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