Ступочки, Предтечино, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 5 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 5 июля? Что происходит у Волчанска, Воскресенки, Дылеевки, Константиновки, Коптеево, Купянска, Малиевки, Николаевки, Новоторецкого, Предтечино, Поддубного, Покровска, Родинского, Ступочек, Торецка, Толстого и Часова Яра?

WarGonzo

«Донецкий фронт. Российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ на нескольких направлениях. Есть тактические успехи ВС РФ в районе Поддубного. В целом наблюдается снижение темпов наступления на всех направлениях, но связано оно в первую очередь с проведением ротаций подразделений. Часовоярское направление. Новостей с этого направления в последние дни крайне мало, и вопрос с подробностями перехода под наш контроль Предтечино остается открытым. По последним сообщениям с участка в районе Ступочек, в населенном пункте шли бои и ВС РФ контролировали только половину поселка. Кадров объективного контроля с Предтечино в Сети найти не удалось», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

С Харьковско-Белгородского участка границы поступает информация, что кроме населенного пункта Меловой ВС России заняли лес Саранчин, урочище Савкино и лес Афанасьев, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«ВС России после предыдущей ночи ударов высокой интенсивности по Киеву сегодня продолжили налеты на тыловые районы противника, враг сообщал о более чем 100 наших дронов. Взрывы звучали в Киеве и области, Староконстантинове, Чугуеве Харьковской области, Кременчуге Полтавской области, Одесской, Николаевской, Черкасской, Хмельницкой областях. В Часове Яре ресурсы противника пишут о штурме нашими войсками микрорайона Шевченко, ВС России давят в направлении Николаевки и в районе Ступочек в направлении Предтечино. Враг оценивает ситуацию для своих подразделений как „сложную“. На Южно-Донецком направлении ВС России продолжают расширять зону контроля в районе Поддубного, удалось продвинуться севернее, к границам населенного пункта Толстое. ВС России овладели позициями противника в лесополосах и на одной из высот на южных подступах к Карла Маркса, населенный пункт блокирован с трех сторон. Также расширяется зона контроля в районе Воскресенки», — говорится в публикации канала «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Дневник Десантника»

На Краснолиманском направлении после взятия под контроль Разино ВС РФ продвинулись к населенному пункту Новоторецкое, пишет Telegram-канал «Дневник Десантника».

«Отсюда до Димитрова идет дорога снабжения, перекрывая которую, мы лишаем вражескую группировку логистической системы. Также активно работаем по Родинскому, которое является логистическим хабом для ВСУ. Помимо этого, наши операторы БПЛА активно работают по населенным пунктам севернее Новоторецкого, откуда враг перебрасывает резервы и вооружение к данной группировке, в том числе и на Попов Яр. У Октябрьского разрушаем и мост, состоящий из девяти бетонных плит, две из них нам удалось разрушить, что уже не позволяет его использовать для переброски тяжелой техники. Харьковское направление. Волчанский участок. На этом участке фронта продолжаются активные боевые действия, наши подразделения зачищают лесопосадки в окрестностях Волчанска. Воздушная разведка ВС РФ выявила четыре штурмовые группы, замаскированные орудия и пункты управления БПЛА. Нанеся точный огневой удар все цели были уничтожены. За сутки ВС РФ расширили зону контроля в Волчанске и зачистили несколько кварталов на западной и восточной окраинах города. ВСУ опять предприняли две попытки контратаки в лесопосадках в районе Волчанска, но были уничтожены нашими подразделениями», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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