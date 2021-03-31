Стоимость вакцины «ЭпиВакКорона» снизят вдвое

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала снижение предельной цены на вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» с 9542 рублей до 4210 рублей за пачку. Прежняя цена была согласована только до конца марта из-за «высокой социальной значимости» лекарственного препарата.

ФАС приняла решение о согласовании предельной отпускной цены, заявленной на регистрацию ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (Россия), на следующий лекарственный препарат, включённый в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: "ЭпиВакКорона" — вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19» в размере 4210,10 рубля, — говорится в сообщении ведомства.

Вакцина будет реализовываться в пачках по 10 ампул, в каждой — одна доза (0,5 мл). «ЭпиВакКорона» разработана в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», вакцину разрешено применять лицам старше 60 лет.

Сейчас в РФ зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Как писал NEWS.ru, максимальная цена на два компонента вакцины «Спутник V» составит 1942 рубля. Информацию об этом озвучил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Незадолго до этого в Twitter-аккаунте для продвижения российского препарата появилось сообщение, что цена «Спутника V» будет ниже, чем продукция конкурирующих западных производителей. Там сообщили, что объявленная цена вакцины Pfizer в $19,5 (1424,8 рубля по курсу на 11 декабря) и Moderna в $25–37 (1826,7–2703,5 рубля) означает, что они будут стоить вдвое выше, поскольку требуют две дозы на человека. В это сравнение почему-то не попала вакцина от AstraZeneca, производители которой заявляли, что не намерены получать прибыль от производства препарата во время пандемии и установят цену на него на уровне $4–5. Однако и эффективность этого препарата оценивается ниже, чем у других западных аналогов.