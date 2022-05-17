Опубликовано фото последствий обстрела села в Курской области

Последствия обстрела пограничного села Алексеевка в Глушковском районе / Фото gubernator_46/t.me

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в своём Telegram-канале фотографии с последствиями обстрела со стороны Украины пограничного села Алексеевка в Глушковском районе. На кадрах видны повреждённые жилые здания, частично разрушенный забор и разбитые окна автомобилей.

К счастью, пострадавших нет. Всем окажем необходимую помощь! — написал губернатор.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле из крупнокалиберного оружия села Алексеевка в Глушковском районе Курской области. В результате атаки ВСУ был нанесён ущерб нескольким жилым домам и школе, также повреждения получил автомобиль около одного из атакованных домов. Глава региона заверил, что ответным огнём пограничников обстрел был быстро подавлен.