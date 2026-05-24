Стало известно, сколько раз Россия применила «Орешник» ВС РФ с начала СВО трижды применили «Орешник» по военным целям на Украине

Российские военнослужащие с начала СВО три раза применили ракетный комплекс средней дальности «Орешник» по военным целям на Украине, следует из подсчетов на основе данных Минобороны России. Первое применение комплекса было зафиксировано 21 ноября 2024 года — удар был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске.

Второй раз «Орешник» использовали 9 января 2026 года в ответ на атаку ВСУ по резиденции президента России Владимира Путина, что привело к выводу из строя Львовского авиационно-ремонтного завода. Третий массированный удар с применением «Орешника» был нанесен 24 мая 2026 года по объектам военного управления и авиабазам Украины.

Ранее военэксперт Василий Дандыкин допустил, что российские баллистические ракеты «Орешник» могли поразить аэродром в Белой Церкви Киевской области. По его словам, там возможна разгрузка вооружения, распределение боеприпасов, беспилотников. Он отметил, что перед запуском ракет ВС РФ, вероятно, направили беспилотники, что привело к перегрузке ПВО Украины.