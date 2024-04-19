Стало известно, причастна ли Украина к крушению самолета на Ставрополье РБК-Украина: крушение Ту-22МЗ в Ставропольском крае стало следствием работы ГУР

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник в силах обороны сообщило, что крушение российского бомбардировщика Ту-22МЗ в Ставропольском крае является результатом операции Главного управления разведки Минобороны Украины. Оно утверждает, что это первый самолет стратегической авиации, который ВСУ смогли сбить во время полета. По данным Министерства обороны России, причиной крушения Ту-22МЗ стала техническая неисправность.

Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине во время полета. Он наносил удары по Украине, — говорится в публикации.

Агентство добавило, что российский самолет разбился в 300 километрах от украинской границы. Согласно сведениям СМИ, после крушения Ту-22МЗ другой бомбардировщик, летевший за ним, развернулся.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в Telegram-канале также написал об уничтожении Ту-22М3. Он утверждает, что самолет сбили зенитные ракетные подразделения.

Ранее Минобороны России сообщило, что ракетоносец Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения задания, он возвращался на аэродром. При этом боекомплекта на борту самолета не было.