Стало известно, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР

В ходе Второй мировой войны японские военные активно применяли бактериологическое оружие. В числе прочего, они заражали реки в Китае, по которым инфекциям могла попасть и на территорию СССР. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель директора Института государства и права РАН, заслуженный юрист РФ Александр Звягинцев.

По словам Звягинцева, японцы активно использовали бактериологическое оружие как при отступлении, так и во время атак, активно бросая его в колодцы и реки.

Чем это опасно — эти реки стекали в те реки, которые находятся на границе с Советским Союзом, и, естественно, течение идет таким образом, что оно вымывало на нашу сторону. Это диверсионные атаки, самая натуральная бактериологическая война была, — пояснил юрист.

Кроме того, в ходе одной из диверсий, совершённых в Китае, представитель «учебно-просветительского отдела» специального отряда 731 Фуруити Есио раздал китайским военнопленным три тысячи булочек, заражённых бактериями брюшного тифа. Есио сам признался в этом в ходе Хабаровского процесса.

По словам Александра Звягинцева, японские военные оставляли в Китае различное съестное — печенье, булочки, пряники, шоколад, — заражённое различными смертельными болезнями.

Заразившиеся приезжали обратно и заражали свои города. Причем умирали в судорогах, в муках все, семьями целыми. Я уж не говорю о тех зверствах, которые они там чинили, — отметил юрист.

Хабаровский процесс проходил 25–30 декабря 1949 года. На нём впервые были осуждены японские военные преступники, участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия.

Ранее ФСБ рассекретила планы Японии о бактериологической войне с СССР.