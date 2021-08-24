ФСБ рассекретила планы Японии о бактериологической войне с СССР

ФСБ в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила планы Японии применить против СССР бактериологическое оружие. Войну против Советского Союза Япония собиралась начать в июне 1945 года, пишет РИА Новости.

В материалах есть показания бывшего сотрудника спецотряда 731 Квантунской армии Като Цунэнори, который разрабатывал это оружие. Япония обиралась применить против СССР чумные микробы. Также страна собиралась это сделать против Китая и США.

Помимо этого я слышал, что делались приготовления для использования бациллы антракса (сибирской язвы), — приводятся слова разработчика заразы.

731-й отряд Квантунской армии занимался изучением смертоносных бактерий и их воздействием на организм человека. Для опытов японцы использовали живых людей. Это были пленные, на которых испытывались химические отравляющие вещества и бактериологические средства. За время существования отряда в его лабораториях погибли около трёх тысяч человек.

Ранее Федеральная служба безопасности России (ФСБ) рассекретила исторические документы о том, как японские спецслужбы после капитуляции Квантунской армии в августе 1945 года расстреляли нескольких советских граждан. Японцы расстреляли тех граждан СССР, которых собирались передать из концентрационного лагеря «Хогоин» в спецотряд 731 для опытов с бактериологическим оружием, но не успели.