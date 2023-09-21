Стало известно, где сотрудник МИД России мог подхватить холеру Baza: сотрудник МИД России мог заразиться холерой в Индонезии или Бангладеш

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Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудник МИД России мог заразиться холерой в Бангладеш или Индонезии, еще до визита в Индию. По данным канала, в рамках всех этих визитов он сидел рядом с представителем ведомства Марией Захаровой и главой МИД Сергеем Лавровым.

Baza сообщает, что до саммита G20 в Нью-Дели все участники российской делегации, включая министра иностранных дел, летали на одном самолете и посетили два города — Джакарту и Дакку, из Бангладеш делегация отправилась в Индию, а уже оттуда Захарова и Лавров полетели на отдельном самолете во Владивосток, а остальные — в Москву.

По данным канала, в российской столице один из членов делегации пожаловался на плохое самочувствие, врачи впоследствии обнаружили у него холеру, а всех, кто был с ним в рейсе, отправили на карантин, в том числе членов экипажа.

Источник Baza сообщил, что инфицированный почувствовал себя плохо во время перелета в столицу.

По данным канала, болезнь подтверждена у одного человека — с 13 сентября сотрудник МИД находится в больнице, в специальном боксе, угроз для его здоровья нет, дипломат проходит лечение, у всех контактировавших с ним анализы на холеру отрицательные.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о высоком риске распространения холеры в мире в начале августа. По данным ВОЗ, с начала 2023 года случаи заболевания были выявлены в 25 странах. Наибольшее количество заражений фиксируется в странах Африки. Около 109 тысяч человек заболели в Сирии, еще 74 тысячи — в Афганистане.

В организации подчеркнули, что ситуация осложняется дефицитом вакцин и других ресурсов. Причиной роста заболеваемости называются обильные дожди в Западной Африке.