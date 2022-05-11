Стало известно число мигрантов из Украины, ЛНР и ДНР в Подмосковье На миграционный учёт в Подмосковье встали 29 тысяч жителей Украины, ДНР и ЛНР

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

На миграционном учёте в Подмосковье состоят 29 тысяч жителей Украины, ДНР и ЛНР, рассказала директор Единого миграционного центра Московской области Татьяна Куприна изданию РИАМО. Около 13 тысяч граждан с Украины, из ДНР и ЛНР прибыли в регион с 18 февраля.

Сегодня на территории Московской области находятся порядка 29 тысяч жителей Украины, ДНР и ЛНР. Это то количество иностранных граждан, которые прибыли, зарегистрировались и встали на миграционный учёт, — сказала Куприна.

Она добавила, что некоторые из них сейчас в пунктах временного размещения.

25 апреля сообщалось, что в Россию из Донбасса и с Украины прибыли около миллиона человек. По данным источника в силовых структурах, среди прибывших почти 268 тысяч граждан России, 540 тысяч граждан ДНР и ЛНР и 166 тысяч граждан других стран.

Всего Украину к 16 апреля покинули 4,8 млн человек, подсчитали в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным ООН, больше всего украинцев приняли в Европе. Лидирующую позицию заняла Польша — 2,7 млн украинцев, следом идёт Румыния — 726 тысяч беженцев, Венгрия — 447 тысяч, Молдова — 419 тысяч, Словакия — 329 тысяч. Россия приняла почти полмиллиона украинцев — 484 тысячи беженцев.