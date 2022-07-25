«Стали догадываться»: Захарова ответила на слова Гора и Трампа Захарова ответила на слова Гора и Трампа и демократии и двух гендерах

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

В США стали «о чем-то догадываться». Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и высказывание экс-президента Дональда Трампа о существовании только двух гендеров.

Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционныедля США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное, — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее бывший вице-президент в администрации Билла Клинтона, демократ Альберт Гор в интервью NBC заявил, что общественное мнение меняется «и наша демократия сломана». Он подчеркнул, что по этой же причине конгрессу кажется невозможным провести запрет на «оружие войны» и штурмовые винтовки, «которые используются для убийства детей в классах».

В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существует только мужской и женский гендеры. В ответ на эти слова политика последовали громкие палодисменты.