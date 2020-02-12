https://static.news.ru/photo/4782a03a-4da4-11ea-98cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Командование возглавляемой США коалиции объяснило стрельбу по жителям сирийского города Эль-Камышлы. Военные ответили на огонь «просирийских сил» по конвою.

Представитель коалиции Майлз Кэггинс отметил, что участвовавший в стычке патруль вернулся на базу, а инцидент расследуется.

Во время патрулирования обнаружили контрольно-пропускной пункт, занятый войсками, поддерживающими сирийский режим. Военные коалиции сделали несколько предупреждений и попытались разрядить обстановку, однако неизвестные открыли огонь по патрулю. Ответный огонь открыли в качестве самообороны, — цитирует Кэггинса РИА Новости.

США и союзники в 2014 году перебросили в Сирию военных для борьбы с запрещённой в РФ террористической группировкой «Исламское государство». Коалиция поддерживает силы сирийской оппозиции, воюющей против правительства Башара Асада.

Как писал NEWS.ru, арабское издание SANA сообщило о гибели американского военнослужащего в стычке у Эль-Кашмылы.