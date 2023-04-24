Советник Ельцина Станкевич: референдум 1993 года заложил основы госпроекта

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Демонстранты на улице Москвы накануне Всероссийского референдума о доверии президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину. 25 апреля 1993 года

Референдум о доверии экс-президенту РФ Борису Ельцину 25 апреля 1993 года заложил основы нового госпроекта, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт Фонда Собчака, экс-советник первого президента РФ Сергей Станкевич. Он пояснил, что в тот период России понадобился новый проект, когда стало понятно о несостоятельности коммунистического. По его словам, стране нужно было обрести новый смысл существования.

Когда стало ясно, что коммунистический проект не состоялся, России надо было обрести новый смысл существования, — и под этот новый смысл понадобился новый государственный проект, — сказал советник Ельцина.

Россияне приняли и легитимизировали новую реальность, возникшую после того, как СССР прекратил свое существование, так Станкевич ответил на вопрос, можно ли считать, что, выразив доверие президенту, российский народ в 1993 году косвенно узаконил в том числе и роспуск Советского Союза, совершенный Ельциным в Беловежской Пуще.

Станкевич подчеркнул, что Советский Союз был создан под конкретный идеологический проект — построить коммунизм в одной стране и потом распространить его по всему миру.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин на церемонии принятия новых субъектов в состав РФ заявил, что развал СССР обернулся национальной катастрофой. Он отметил, что Советский Союз уже не вернуть, но Россия и не стремится к этому. Глава государства отметил, что, несмотря на это, в мире «нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые считают себя частью России».