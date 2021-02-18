https://static.news.ru/photo/c0ed64e4-71e0-11eb-b92a-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Совет Федерации/flickr.com

Телеведущему Владимиру Соловьёву запретили въезд в Латвию. МИД страны объявил российского журналиста персоной нон грата. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьёва в список нежелательных лиц Латвийской Республики, — высказался Ринкевич.

Министр отметил, что для Латвии неприемлема «глорификация нацизма». В свою очередь Соловьёв отметил, что министр его, по всей видимости, не так понял. Журналист намеревается подавать в суд из-за такого решения, однако сперва собирается посоветоваться с адвокатами.

Теперь надо думать, куда подавать в суд. Потому что обвинить меня, еврея и антифашиста, в том, что я поборник нацизма, — это оскорбление памяти всех моих погибших на войне от рук нацистов, — сказал телеведущий.

Соловьёв в выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» сравнил оппозиционера Алексея Навального с лидером нацистов Адольфом Гитлером, явно в пользу последнего. Журналист назвал Гитлера «очень смелым человеком, который не косил от армии» и «воевал доблестно во время Первой мировой войны», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьёв ответил на слова депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина, который обвинил его в реабилитации нацизма.