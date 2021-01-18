 Соловьёв раскритиковал предложение заблокировать Telegram в App Store

https://static.news.ru/photo/05fcc758-5988-11eb-bc22-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский телеведущий Владимир Соловьёв выступил с критикой в отношении инициативы американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web по блокировке приложения Telegram для пользователей Apple.

Некоторым американцам не мешало бы вспомнить собственную конституцию и поправки к ней, а также действовать в соответствии с теми принципами, которые они столько лет декларируют и требуют всех вокруг соблюдать, — приводит слова телеведущего РИА Новости.

Он подчеркнул, что свобода слова в США существует до тех пор, пока она работает в интересах американской Демократической партии.

Если у людей взгляды не демократические, а, к примеру, республиканские, они не заслуживают свободы слова. А если сети не контролируют эту ситуацию, то они должны быть уничтожены, — отметил Соловьёв.

Он напомнил, что Госдеп США ко Дню российской печати опубликовал на русском языке заявление о нарушениях прав журналистов и СМИ в России. Соловьёв призвал американцев, прежде чем критиковать кого-то, начать с себя.

Ранее NEWS.ru писал, что некоммерческая организация Coalition for a Safer Web через суд потребовала у корпорации Apple удалить из онлайн-магазина приложений App Store мессенджер Telegram, которым якобы активно пользовались участники беспорядков на Капитолийском холме. Отмечается, что администрация мессенджера не фильтрует потенциально опасные и призывающие к насилию сообщения.