Сок бренда «Красная цена» отметили российским Знаком качества

Продукция собственной торговой марки сети «Пятёрочка» получила российский Знак качества. Несмотря на низкий ценовой сегмент, товары собственных торговых марок (СТМ) российских ретейлеров часто лидируют в рейтингах качества.

По результатам лабораторных испытаний Роскачества сок томатный «Красная цена» был признан высококачественным и безопасным.

На основании данных исследований Роскачество заключило сразу четыре договора с производителями сока СТМ «Красная цена». Согласно этим документам, все они получили право маркировать производимый для торговой сети «Пятёрочка» томатный сок российским Знаком качества.

Знак качества присваивается сроком на три года товарам отечественного производства, которые соответствуют требованиям действующего законодательства и опережающим стандартам Роскачества. Такие товары имеют конкурентное преимущество в рознице и при экспорте. Например, по итогам прошлого года рост продаж товаров со Знаком качества от российских производителей достигал 28% в зависимости от конкретных категорий.