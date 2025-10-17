Страны Европы, в том числе и Прибалтика, будут продолжать придерживаться собственной политики саботажа процесса мирного урегулирования на Украине, заявил руководитель проектов Экспертного института социальных исследований Владимир Шаповалов. Как передает корреспондент NEWS.ru, во время круглого стола на тему: «Массовые нарушения прав человека в Прибалтике» специалист отметил, что подобное можно будет наблюдать даже после переговоров лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Что касается реакции на вчерашний диалог нашего президента и Трампа, безусловно, она будет со стороны Европы. Конечно, Европа дальше будет проводить свою политику саботажа мирного процесса. Конечно, страны Прибалтики в данном случае находятся на острие этой политики саботажа. Посмотрите, какая истерия происходит в отношении России после наших переговоров на Аляске, — сказал Шаповалов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что телефонный разговор между президентами России и США состоялся на фоне успешного визита американского лидера на Ближний Восток. По его словам, инициатором проведения беседы выступила российская сторона.