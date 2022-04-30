СМИ узнали, что генерал ФСБ был осужден за срыв госпрограммы по Арктике «Коммерсант»: генералу ФСБ дали тюремный срок за срыв государственной программы по Арктике

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Шесть лет колонии строгого режима получил генерал-майор ФСБ, первый заместитель начальника управления капитального строительства Юрий Сулин. Такое решение вынес Второй Западный окружной военный суд. Подсудимого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Сулина также лишили звания и ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как рассказал источник издания, Сулин отвечал за строительство объектов пограничной службы ФСБ на антарктическом побережье для безопасности северных рубежей России в рамках программы «Государственная граница 2012–2020». В рамках программы на строительство было выделено 685 млн рублей. В качестве генерального подрядчика выступал ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел».

ФГУП привлёк коммерческую фирму в качестве субподрядчика, однако Сулин вынудил генерального директора предприятия Сергея Совертокина разорвать контракт со строителями полярных объектов и перейти к строительству многоквартирных домов для сотрудников ФСБ в Крыму. В дальнейшем причину такого решения не смогли объяснить ни следствие, ни сам генерал. По словам источника, в деле не было обнаружено коррупции. Дома для сотрудников ФСБ были построены в Севастополе, Армянске и Джанкое.

В 2019 году Совертокин рассказал об отказе от строительства погранобъектов в Арктике в рамках досудебного соглашения с прокуратурой. В результате он был осуждён на четыре года колонии за превышение должностных полномочий при строительстве жилых домов в Сочи и Крыму. Он признал вину в том, что ФГУП выплатил субподрядчикам больше, чем 30% от суммы договора.

Юрий Сулин стал обвиняемым в конце 2019 года. некоторое время находился в СИЗО, после чего полтора года провёл под домашним арестом. Коллеги по ФСБ, ознакомившись со списком имущества генерала и его семьи, предположили, что в 2009–2018 году Сулины потратили на 32 млн рублей больше, чем получили официально.

Суд изъял в пользу государства Lexus LX-450 генерала за 6,1 млн руб., Toyota RAV-4 его жены, однокомнатную квартиру дочери в Москве и усадьбу в Солнечногорском районе, оформленную на тестя и тещу Сулина.

Адвокат Сулина говорит, что его подзащитный не признаёт вины. Юрист указывает, что генерал не мог злоупотреблять полномочиями, поскольку не обладал ими, и все обвинения против него построены на догадках и предположениях.