СМИ: Ротенберг может получить контракты на строительство дорог на 140 млрд

Совместное предприятие ВЭБ.РФ и Аркадия Ротенберга «Нацпроектстрой» может получить без конкурса контракты на сумму почти в 140 млрд рублей на строительство федеральных автодорог.
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Один контракт предусматривает строительство на участке трассы М4 «Дон» дальнего западного обхода Краснодара и города Аксай Ростовской области. Его может получить «Нацпроектстрой». Другой контракт на строительство участка трассы М4 «Дон» с 715 по 777 километры может отойти компании «Трансстроймеханизация», входящей в «Мостотрест» Ротенберга.
NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Герой Труда за строительство Крымского моста. Бизнесмен является учредителем компании «Стройгазмонтаж». Она была единственным подрядчиком в проектировании и строительстве Крымского моста. На открытии объекта в мае 2018 год Ротенберг заявил, что эксплуатационный срок сооружения составит 100 лет.
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