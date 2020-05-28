СМИ: Ротенберг может получить контракты на строительство дорог на 140 млрд

https://static.news.ru/photo/795338f4-a0fb-11ea-9274-fa163e074e61_660.jpg Аркадий Ротенберг Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совместное предприятие ВЭБ.РФ и Аркадия Ротенберга «Нацпроектстрой» может получить без конкурса контракты на сумму почти в 140 млрд рублей на строительство федеральных автодорог.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию проекта постановления правительства. Подлинность документа подтвердил источник издания, близкий к транспортному блоку правительства.

Один контракт предусматривает строительство на участке трассы М4 «Дон» дальнего западного обхода Краснодара и города Аксай Ростовской области. Его может получить «Нацпроектстрой». Другой контракт на строительство участка трассы М4 «Дон» с 715 по 777 километры может отойти компании «Трансстроймеханизация», входящей в «Мостотрест» Ротенберга.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Герой Труда за строительство Крымского моста. Бизнесмен является учредителем компании «Стройгазмонтаж». Она была единственным подрядчиком в проектировании и строительстве Крымского моста. На открытии объекта в мае 2018 год Ротенберг заявил, что эксплуатационный срок сооружения составит 100 лет.



