Смерч разрушил пляж в Новороссийске

Смерч вышел на берег в селе Широкая Балка в Новороссийске и разрушил постройки на пляже. Видео опубликовано на странице «Типичный Краснодар» в Instagram.

На кадрах видно, как вихрь прошёл мимо киоска на пляже. Смерч разрушил его крышу, а ещё катер и навесы.

По данным МЧС России по Краснодарскому краю, в результате инцидента никто не пострадал. В районе Широкой Балки в воскресенье было зафиксировано три смерча, однако только один вышел на берег.

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