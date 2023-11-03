СК России подсчитал, сколько стран помогают Украине оружием СКР: 14 стран поставляют оружие Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четырнадцать стран, среди которых США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша и другие, поставляют военную помощь Украине, сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале. По его данным, с мая 2023 года они направляли Киеву ракеты, артустановки, тяжелую технику и другое вооружение.

Также 47 иностранцам из Израиля, Грузии и Дании предъявили обвинения за участие в боевых действиях на Украине в качестве наемников. Всего под уголовное преследование за это попали 465 граждан 39 стран.

По имеющимся данным, 14 государств (в том числе США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Хорватия, Чехия) с мая 2023 года поставили Украине тяжелую технику, управляемые ракеты различных типов, артиллерийские установки, БПЛА и другое вооружение, — говорится в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что европейские страны не потянут дальнейшие поставки оружия Украине. Он отметил, что в итоге на ситуации наживутся США.

До этого газета Politico сообщила, что Евросоюз больше не может отправлять вооружение Украине из своих запасов. Продолжение поставок поставит под угрозу собственную безопасность Брюсселя, уточнил один из европейских чиновников.