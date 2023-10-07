ЕС предупредили о последствиях поставок оружия Киеву Дипломат Логвинов: ЕС не потянет дальнейшие поставки вооружения Украине

Фото: МО Украины

Европейские страны не потянут дальнейшие поставки оружия Украине, считает и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов, слова которого приводит МИД РФ. Он добавил, что в итоге на ситуации наживутся США.

Что касается поставок вооружений, производства и его наращивания, прагматизма в Европе чуть больше. Есть понимание, что они это не потянут, — сказал Логвинов.

По его словам, когда у Европы начнут заканчиваться вооружения, то на помощь придет американский военно-промышленный комплекс, который поможет «европейцам в трудную минуту заполучить европейский рынок и здесь производить вооружение по своим, натовским лекалам».

В конце концов все равно это будет работать на Вашингтон, — заверил дипломат.

Ранее газета Politico сообщила, что Евросоюз больше не может отправлять вооружение Украине из своих запасов. Продолжение поставок поставит под угрозу собственную безопасность Брюсселя, уточнил один из европейских чиновников.

В свою очередь начальник канадского штаба обороны Уэйн Эйр заявил, что страна испытывает критическую нехватку боеприпасов, поэтому будет наращивать их производство. Генерал добавил, что если бы в стране расходовали боеприпасы с той же скоростью, с которой они расходуются на Украине, то они закончились бы всего за несколько дней.