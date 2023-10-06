В Канаде сообщили о критической нехватке боеприпасов Канадский генерал Эйр сообщил о критической нехватке боеприпасов в стране

Фото: Canadian Armed Forces

Канада испытывает критическую нехватку боеприпасов, поэтому будет наращивать их производство, сообщил начальник канадского штаба обороны Уэйн Эйр. Генерал добавил, что если бы в стране расходовали боеприпасы с той же скоростью, с которой они расходуются на Украине, то они закончились бы всего за несколько дней, передает CBC News.

Если бы мы расходовали боеприпасы с той же скоростью, с которой они расходуются на Украине, то в некоторых случаях они закончились бы всего за несколько дней, а на пополнение запасов потребовались бы годы, — отметил генерал.

Как пишет издание, большинство основных союзников Канады в последние месяцы подписали соглашения с поставщиками боеприпасов об увеличении ежемесячного производства артиллерийских снарядов — в основном 155-мм боеприпасов, которые используются в канадских гаубицах М-777. Оттаве еще предстоит заключить такой контракт, отмечают журналисты.

30 сентября Генштаб Канады признал успехи России в обеспечении войск боеприпасами. Так, начальник Генштаба Вооруженных сил Канады Уэйн Эйр заявил, что, вопреки прогнозам западных аналитиков, арсенал российской армии не истощился и продолжает пополняться новыми боеприпасами. В то же время он негативно высказался о состоянии собственной армии. По его словам, многие канадские танки попросту не подготовлены к эксплуатации из-за нехватки запасных частей и специалистов.