«Быстрее, чем ожидалось»: объемы арсенала ВС России напугали генштаб Канады Генштаб Канады признал успехи России в обеспечении войск боеприпасами

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Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России

Вопреки прогнозам западных аналитиков, арсенал российской армии не истощился и продолжает пополняться новыми боеприпасами, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Канады Уэйн Эйр. По его словам, которые приводит Radio Canada, такая тенденция вызывает тревогу.

Это вызывает все большую тревогу, так как если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит быстрее, чем ожидалось, — сказал генерал.

В то же время он негативно высказался о состоянии собственной армии. По его словам, многие канадские танки попросту не подготовлены к эксплуатации из-за нехватки запасных частей и специалистов.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия активно модернизирует собственный арсенал, создавая системы, способные конкурировать с новейшими западными образцами. По его словам, такой подход сохраниться, пока не будет достигнута окончательная победа. Он также указал на необходимость добиться устойчивости к средствам ПВО и РЭБ производства НАТО. Заявление прозвучало во время визита Медведева на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где провели испытания модернизированной высокоточной ракеты.