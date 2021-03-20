СК решил объединить все дела о зверствах нацистов против мирного населения

https://static.news.ru/photo/efe5876c-142c-11ea-b921-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

В дело о геноциде народов СССР решил объединить Следственный комитет России все уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Бастрыкин объяснил, что в одно производство были объединены дела о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, о карательных операциях СС в Ейском детском доме, где погибли более 200 детей, об уничтожении людей на территории бывших концлагерей в Симферополе и в Ростовской области.

Учитывая масштаб карательных действий и полученные доказательства их направленности на полное уничтожение мирного населения советских республик, в СК принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, с которым в одно производство соединены все вышеуказанные уголовные дела, — заявил Александр Бастрыкин.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроекты, усиливающие административное и уголовное наказание за реабилитацию нацизма. Поправки предусматривают ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ в виде штрафа до пяти миллионов рублей или лишения свободы сроком до пяти лет. Об этом сообщал NEWS.ru.