Ситуация тревожная: врач о том, ждёт ли Россию эпидемия птичьего гриппа

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Суд огласит приговор оппозиционному политику Алексея Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны в 18:00. Об этом рассказали в суде.

Решение будет оглашено сегодня в 18:00, — сказала судья Вера Акимова, удаляясь в совещательную комнату. 20 февраля в здании Бабушкинского суда проходит выездное заседание Мосгорсуда. На нём рассматривается апелляция на...