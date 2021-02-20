На юге РФ выявлены случаи заражения людей птичьим гриппом

https://static.news.ru/photo/c103c92c-736c-11eb-9a38-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Несколько человек в одном из южных регионов России заразились птичьим гриппом. Заболевание передалось семерым сотрудникам одной из птицефабрик, сообщает Роспотребнадзор.

Все, кому был поставлен диагноз, чувствуют себя хорошо, отметила руководитель ведомства Анна Попова. Она добавила, что пока заболевание не может передаваться от человека к человеку.

Лабораторно подтверждён первый случай инфицирования человека вирусом гриппа птиц A (H5N8). Учёными центра «Вектор» выделен генетический материал гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге РФ, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка, — отметила глава ведомства.

При этом Попова указала, что данные о заражении людей птичьим гриппом были направлены во Всемирную организацию здравоохранения, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что латвийские власти впервые зафиксировали случай высокопатогенного птичьего гриппа в стране. По данным Продовольственно-ветеринарной службы республики, недуг обнаружили у двух мёртвых лебедей в Юрмале.

Министерство земледелия страны, опираясь на информацию ПВС, собирается ввести дополнительные меры биобезопасности на птицефермах по всему государству. Они включат ограничения прямых или косвенных контактов домашних птиц с дикими сородичами.