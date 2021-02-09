Высокопатогенный птичий грипп впервые выявили в Латвии

https://static.news.ru/photo/1f76999e-6b84-11eb-91d4-96000091f725_660.jpg Фото: Dave Rushen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Латвийские власти впервые зафиксировали случай высокопатогенного птичьего гриппа в стране. По данным Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) республики, недуг обнаружили у двух мёртвых лебедей в Юрмале, передаёт пресс-служба ведомства.

В связи с этим Министерство земледелия страны, опираясь на информацию ПВС, собирается ввести дополнительные меры биобезопасности на птицефермах по всему государству. Они включат ограничения прямых или косвенных контактов домашних птиц с дикими сородичами, передаёт сайт ПВС.

ПВС призывает латвийских птицеводов уже сейчас, до введения ограничений, не выпускать домашнюю птицу из помещений и загонов, чтобы предотвратить контакт с дикими птицами, особенно водоплавающими (лебеди, утки), — говорится в сообщении.

По данным ПВС, высокопатогенный птичий грипп в 2021 году обнаружили у диких пернатых в 20 европейских странах, а у домашних птиц — в 16 государствах.

Птичий грипп является острой инфекционной вирусной болезнью. Она поражает систему пищеварения, органы дыхания и приводит к гибели животного. Недуг переносят обычно дикие пернатые. Большинство штаммов для людей не представляют опасности.

Накануне в Хельсинки зафиксировали случай птичьего гриппа типа H5N8. Об этом сообщает мэрия финской столицы. Отмечается, что вирус был обнаружен у мёртвого лебедя в зоопарке Хельсинки. При этом риск заражения человека чрезвычайно низок. Вирус передаётся через выделения животных, потому специалисты рекомендуют хозяевам домашней крылатой живности и работникам птицефабрик мыть обувь.

Ранее NEWS.ru писал, что в японской префектуре Ибараки из-за вспышки куриного гриппа уничтожат свыше 840 тысяч кур. На одной из ферм обнаружили 13 мёртвых птиц. Исследование показало, что куры были больны вирусом Н5. Всего за эту зиму птичий грипп был обнаружен в 17 японских префектурах.