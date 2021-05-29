Синоптики рассказали, когда в Москву придёт настоящее лето

В Центральном федеральном округе (ЦФО) летняя погода с температурой порядка 25 градусов тепла наступит к концу следующей рабочей недели. Об этом рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
К концу рабочей недели температура уже будет около 25 градусов, и это будет настоящее лето, — сообщил метеоролог.
При этом потепление будет медленным и начнётся 1 июня. По словам метеоролога, в этот день температура приблизится к 20-градусной отметке, а затем ежедневно температура станет увеличиваться на 1–2 градуса.
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