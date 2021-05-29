Синоптики рассказали, когда в Москву придёт настоящее лето

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Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Жители столичного региона России смогут увидеть полное лунное затмение в 2025 году, а в 2023 году будет видно частичное лунное затмение. Об этом в интервью РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

По словам астронома, в 2023 году происходящее явление затмением можно будет назвать лишь условно, поскольку «тень едва-едва заденет Луну». Ближайшее полное лунное затмение в Москве можно будет увидеть 7 сентября...