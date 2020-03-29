https://static.news.ru/photo/31c5f66c-71ca-11ea-b901-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкое похолодание начнется в Москве 29 марта после 21:00. Снижение температуры продолжится и в начале следующей недели, напомнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом в течение последнего дня уходящей недели воздух в столице прогрелся до рекордной отметки в +17,4 градуса. Это почти на градус выше предыдущего рекорда, установленного в 2007 году.

Что значит неожиданно изменится погода? Прям как кирпич упадет. Отличие только в том, что когда упадет погодный кирпич — мы знаем, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Перед резким падением температуры будет достаточно тепло — от +8 до +10 градусов. Однако уже в полночь температура перейдет нулевую отметку.

К вечеру первого дня нерабочей недели воздух остынет до −4 градусов, уточнил Вильфанд.

Ранее, как писал NEWS.ru, он предупредил, что на внеплановой нерабочей неделе погода в европейской части России испортится. Будет дождливо, а в некоторых регионах выпадет снег.